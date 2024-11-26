نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: فاسيليو بدأ مباراة الأهلي "غلط".. وجوميز غير محظوظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد صبري نجم الزمالك السابق، أن بداية بابا فاسيليو المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، كانت خاطئة تمامًا من البداية في مباراة الأهلي.

صبري: الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

وتابع صبري خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي لم يستغل الفرص في الشوط الأول، أرى إن الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء على يحيي عطية الله".

وأضاف:" جوزيه جوميز مدرب الزمالك غير محظوظ تمامًا، كل مباراة يدخلها الزمالك يكون منقوص عدديًا بسبب الإصابات بجانب وجود هزه فنية لمصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري".

وأكمل:" عندما تكون الدوافع كبيرة الزمالك يفوز حتى لو الأداء لم يكن مقنع ولكن الدوافع أشعر وكأنها غير موجودة من بداية الدوري".

واختتم:" هدف المصري في مرمى الزمالك يبين مدى غياب التركيز للاعبي الزمالك في المباراة وعمر جابر تأخر كثيرًا في التغطية العكسية والأداء تحسن نوعًا ما بدخول أحمد زيزو".