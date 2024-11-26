الرياضة

لاعب الزمالك السابق: فاسيليو بدأ مباراة الأهلي "غلط".. وجوميز غير محظوظ

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: فاسيليو بدأ "غلط".. وجوميز غير محظوظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد صبري نجم الزمالك السابق، أن بداية بابا فاسيليو المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، كانت خاطئة تمامًا من البداية في مباراة الأهلي.

صبري: الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

وتابع صبري خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي لم يستغل الفرص في الشوط الأول، أرى إن الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء على يحيي عطية الله".

وأضاف:" جوزيه جوميز مدرب الزمالك غير محظوظ تمامًا، كل مباراة يدخلها الزمالك يكون منقوص عدديًا بسبب الإصابات بجانب وجود هزه فنية لمصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري".

وأكمل:" عندما تكون الدوافع كبيرة الزمالك يفوز حتى لو الأداء لم يكن مقنع ولكن الدوافع أشعر وكأنها غير موجودة من بداية الدوري".

واختتم:" هدف المصري في مرمى الزمالك يبين مدى غياب التركيز للاعبي الزمالك في المباراة وعمر جابر تأخر كثيرًا في التغطية العكسية والأداء تحسن نوعًا ما بدخول أحمد زيزو".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا