الرياضة

لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور لم ينفذ ركلة الجزاء أمام الاتحاد بطريقته المعتادة

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أحمد جودة - القاهرة - قال عمرو الحديدي نجم الاهلي السابق، أن إمام عاشور لاعب الأهلي لم ينفذ ركلة الجزاء بأسلوبه المعتاد في التنفيذ لذلك فشل في تسجيلها في مرمى الاتحاد السكندري.

الحديدي: الشناوي سهل مأمورية مهاجم الاتحاد

وتابع الحديدي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الوضع التشريحي للجسد مهم في تسديد ركلات الجزاء، إمام عاشور صدره كان مفتوح وقت التسديد عكس محمد صلاح ضد ساوثهامبتون".

وتعليقًا على هدف الاتحاد في مرمى الأهلي قال: "خروج الشناوي سهل المأمورية لمهاجم الاتحاد في الهدف".

وأضاف: "خالد عبدالفتاح خرج من اللعبه مبكرًا بتمركزه وكوكا كذلك بعدما فشل في لعب الكرة برأسه ورامي ربيعه كان يجب عليه التعامل مع الكرة بشكل أفضل".

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أحمد صلاح

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