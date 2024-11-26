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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لمواجهة نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة علي أرضية استاد الأول بارك، في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر الجاري.

ويتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة وبفارق ثمان نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 30 نقطة، بينما يحل ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.