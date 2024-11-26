نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: جوميز لا يملك سياسة "النفس الطويل" مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لا يملك سياسة النفس الطويل.

دونجا يوضح رأيه في جوميز

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" جوميز المدير الفني للزمالك لا يملك النفس الطويل مع الفريق".

وواصل: "جوميز يستطيع في البطولات التي تكون من مباراة واحدة مثل ما حدث في السوبر الأفريقي ولكن لا يملك النفس الطويل في الدوري".