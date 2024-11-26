نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يحسم موقف ميشالاك النهائي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات الماضية شهدت هجوم كبير على البولندي ميشالاك لاعب نادي الزمالك ومطالبات برحيله عن الفريق وقطع إعارته.

جوميز يمنح ميشالاك فرصة جديدة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز كان له رأي أخر تمامًا وتحدث مع اللاعب وقال له أن يسد أذنه عن ما يُقال مثلما فعل بنتايك وتم الرد في الملعب".

واختتم: "جوميز استقر على منح اللاعب فرصة لشهر يناير ورفض تمامًا تقييمه في الوقت الحالي وتم تأجيل أي حديث عن اللاعب إلى يناير.