مصر وكوريا توقعان اتفاقية لتعزيز التعليم الفني بجامعة بني سويف التكنولوجية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية وون سام تشانج ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية منحة كورية بقيمة 8 ملايين دولار لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرة التعليمية والتعاون بين الجامعة والصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"

وقع الاتفاقية كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا لدى مصر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 8 ملايين دولار إلى تزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة قادرة على أداء أدوار خبراء التكنولوجيا والفنيين المتقدمين من خلال تطوير منهج مبتكر ومصمم خصيصًا للصناعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونيكس والسيارات وإنشاء قسم لتقنيات السكك الحديدية. ويمتد المشروع لمدة ست سنوات من 2023 إلى 2028.

ويعتبر هذا المشروع استمرارًا لمشروع الحكومة ووكالة التعاون الدولي الكورية بعنوان "إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الكورية في بني سويف والذي تم الانتهاء منه بنجاح في عام 2022.

جاء التوقيع بعد لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس الكويكا، حيث أشاد سيادته بتوقيع المرحلة الثانية من المشروع لتعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة.