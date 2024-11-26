العالم اليوم - فيديو: إصابات وأضرار في نهاريا جرّاء سقوط صواريخ من لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو: إصابات وأضرار في نهاريا جرّاء سقوط صواريخ من لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:25 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، وقوع إصابات، وتضرر مبان وسيارات، إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، على نهاريا شمالي إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي تسجيل إصابتين، إحداهما في حالة "خطيرة"، جرّاء القصف على نهاريا شمالي إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي شمالي إسرائيل، سقط بعضها في المنطقة".

وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت، كما أطلقت جماعة حزب الله أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب إسرائيل يوم الأحد.

وفي بيروت، واصلت إسرائيل يوم الإثنين شن غارات جوية على الضاحية الجنوبية مما أدى إلى تطاير الغبار الناجم عن حطام المباني المدمرة فوق العاصمة اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 62 آخرين في أنحاء البلاد يوم الإثنين.

وعلى مدار العام المنصرم، قُتل أكثر من 3750 شخصا وأُجبر أكثر من مليون على النزوح، وفقا للوزارة.

وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية تهدف إلى تمكين عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى بلداتها الشمالية بعد إجلائهم منها بسبب الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله على إسرائيل منذ أكثر من عام.

وجاءت هجمات حزب الله الصاروخية في أعقاب هجوم شنه مسلحون بقيادة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، وهو ما أشعل فتيل الحرب في غزة.

وتسببت هجمات جماعة حزب الله في مقتل 45 مدنيا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تسيطر تحتلها إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 73 جنديا إسرائيليا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات في جنوب لبنان، وفقا للسلطات الإسرائيلية.