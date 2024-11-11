انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة .. هل يستعيد كاب فيردي توازنه؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف منتخب كاب فيردي نظيره المنتخب المصري في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، والتي من المقرر إقامتها في أراضي دولة المغرب الشقيقة، لذلك نرى أن العديد من الجماهير يبحثون عن موعد مباراة مصر والرأس الأخضر، ويسعى بها منتخب مصر إلى مواصلة نغمة الإنتصارات، حيثُ يحتل صدارة المجموعة الثالثة

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

يحرص جميع جماهير الكرة المصرية على معرفة موعد مباراة مصر والرأس الأخضر، نظراً لما تحمله من أهميه كبرى، ومنافسه قويه بين الفريقين، وتمكن منتخب الفراعنه في التأهل إلى لهائيات أمم أفريقيا 2025، بعد حصوله على 12 نقطة من 4 لقاءات، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عن طريق الفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا، ويكون موعد مباراة مصر والرأس الأخضر، في يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري، وهذا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكه العربيه السعوديه، كما أن الملعب الوطني هو الذي سيشهد على أحداث اللقاء.

القنوات الناقلة لمبارارة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

يُمكنكم متابعة اللقاء بشكل حصري من خلال شبكة قنوات “بين سبورتس” القطريه الرياضيه المُشفره، حيثُ أنها الناقله الحصريه والوحيده لنقل بث جميع مباريات البطوله في الشرق الأوسط، وشمال القاره السمراء، بالإضافه إلى تطبيق تود «TOD».

قائمة منتخب مصر أمام كاب فيردي

أعلن الكابتن حسام حسن، عن قائمة الفراعنه في مواجهة الرأس الأخضر

والتي جاءت على النحو التالي :