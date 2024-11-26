القاهرة - محمد ابراهيم - إيمي طلعت زكريا تنعى محمد رحيم: "سلامي للحبايب"

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا على نعي الملحن الراحل محمد رحيم الذي توفي عن عمر يناهز 45 عامًا نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، ويتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



منشور إيمي طلعت زكريا على موقع إنستجرام



إيمي طلعت زكريا نعت الملحن الراحل محمد رحيم عبر نشر صورة تذكارية من حفل زفافه، مع زوجته أنوسة كوتة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت من خلال خاصية كتابة التعليقات: "ربنا يرحمك ويغفر لك، كنت أطيب خلق الله، ويصبرك يا حبيبتي، إنا لله وإنا إليه راجعون، سلامي للحبايب."

منشور الفنانة إيمي طلعت زكريا على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

وفاة الملحن محمد رحيم

رحل عن عالمنا الملحن محمد رحيم أول أمس الأحد الموافق يوم 24 منشهر نوڤمبر الجاري، وقد نعته الشاعرة نور عبد الله عبر فيسبوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون. أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز محمد رحيم، ربنا يسعده في الجنة ويرزق أهله الصبر. أحر التعازي للأسرة الكريمة."



في سياق متصل أعلن تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام عن تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم. وذكر أن صلاة الجنازة ستتم في وقت لاحق، وسيتم تحديد موعدها من قبل شقيقه طاهر رحيم.