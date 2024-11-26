كريستيانو رونالدو: هدفي فوز النصر دائماً

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، إن تركيزه ينصب دائماً على فوز الفريق، وليس إحراز الأهداف.

وقال رونالدو بعد الفوز على الغرافة القطري 3-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة: تركيزي هو خدمة الفريق وأهدافي ترجمة للعمل الجماعي، وأهديها لزملائي اللاعبين.

وأضاف صاحب هدفين من أصل 3 في الفوز: حضور الجماهير وإسعادها يُبقي شغفي عالياً، وخاصة الأطفال… يساندنا جمهور من مختلف الأعمار وسعيد جداً بتسجيلي الأهداف وإسعادهم.

وعن الفوز على الغرافة، قال رونالدو: كانت مباراة جيدة أمام فريق جيد يجيد الانتشار ويملك لاعبين مميزين، لكننا لعبنا بجودة عالية اليوم ما ساعدنا على الفوز… صنعنا فرصاً في الشوط الأول وسجلنا في الشوط الثاني ثلاثة أهداف انتصرنا بها.