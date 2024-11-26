دوري نجوم العراق (8): النجف يستقبل نفط ميسان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتان لحساب الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي النجف مع نفط ميسان الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، وأربيل مع الحدود الساعة 19:30.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً الأربعاء حيث يلتقي الميناء مع زاخو، وكربلاء مع ديالى.

النتائج المسجلة في الجولة (8)

النفط × الكرخ 1-0

الكرمة × الزوراء 0-0

الطلبة × نفط البصرة 0-1

القوة الجوية × نوروز- تأجلت

دهوك × القاسم- تأجلت

الكهرباء × الشرطة- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- النفط: 15 نقطة

2- الكرمة: 14 نقطة

3- الشرطة: 14 نقطة

4- الزوراء: 14 نقطة