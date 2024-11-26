نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (8): النجف يستقبل نفط ميسان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتان لحساب الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي النجف مع نفط ميسان الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، وأربيل مع الحدود الساعة 19:30.
وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً الأربعاء حيث يلتقي الميناء مع زاخو، وكربلاء مع ديالى.
النتائج المسجلة في الجولة (8)
النفط × الكرخ 1-0
الكرمة × الزوراء 0-0
الطلبة × نفط البصرة 0-1
القوة الجوية × نوروز- تأجلت
دهوك × القاسم- تأجلت
الكهرباء × الشرطة- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- النفط: 15 نقطة
2- الكرمة: 14 نقطة
3- الشرطة: 14 نقطة
4- الزوراء: 14 نقطة