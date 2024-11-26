اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري نجوم العراق (8): النجف يستقبل نفط ميسان

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (8): النجف يستقبل نفط ميسان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتان لحساب الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي النجف مع نفط ميسان الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، وأربيل مع الحدود الساعة 19:30.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً الأربعاء حيث يلتقي الميناء مع زاخو، وكربلاء مع ديالى.

النتائج المسجلة في الجولة (8)
النفط × الكرخ 1-0
الكرمة × الزوراء 0-0
الطلبة × نفط البصرة 0-1
القوة الجوية × نوروز- تأجلت
دهوك × القاسم- تأجلت
الكهرباء × الشرطة- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة
1- النفط: 15 نقطة
2- الكرمة: 14 نقطة
3- الشرطة: 14 نقطة
4- الزوراء: 14 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا