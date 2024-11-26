نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتلفت الفنانة هنادي مهنا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، الذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1992، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هنادي صورة تجمعها بـ أحمد خالد صالح، وعلقت عليها قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي، صديقي المفضل، وشقيقي، وابني، وشريكي، ومنطقة الأمان بالنسبة لي، أنت أكبر سبب لسعادتي في الحياة".

منشور هنادي مهنا

آخر أعمال أحمد خالد صالح

يشار أن آخر أعمال أحمد خالد صالح، هو فيلم "الهوى سلطان" الذي يحتل المركز الأول بإيراداته العالية في شباك التذاكر بجميع السينمات، ولقد حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه بالسينمات وأشاد به الفنانين والجمهور وتفاعلوا مع قصته بكل حب.

قصة فيلم "الهوى سلطان"



فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.