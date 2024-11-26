وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير خارجية إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء ٢٦ نوفمبر مع السيد " أنطونيو تاياني" وزير خارجية إيطاليا على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

وصرح السفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة المستويات، والتنسيق رفيع المستوى بين قيادتى البلدين على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والسيدة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية.

وتناول الوزيران العلاقات الثنائية حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي لدعم العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى الدور الإيجابى للشركات الإيطالية في القطاعات المختلفة في السوق المصرى. واستعرض جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، والتطلع لمزيد من الاستثمارات من جانب رجال الأعمال الإيطاليين على ضوء الفرص الواعدة المتاحة في السوق المصرى.

كما تناول الوزيران التنسيق القائم بين البلدين لدعم الترشيحات في المحافل الدولية المختلفة، فضلاً عن استعراض مجالات التعاون المشتركة وعلى رأسها الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل واللوجستيات. كما تطرق الوزيران إلى التعاون في مجال الهجرة، حيث أشار الوزير عبد العاطى إلى التعاون المتميز بين البلدين في هذا المجال وأهمية توسيع التعاون التدريبى المهنى لخلق عمالة ماهرة للسوقين المصرى والإيطالى.

وناقش الوزيران التطورات المتلاحقة بالشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم ٢ ديسمبر. كما حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة استمرار إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني.