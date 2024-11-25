انت الأن تتابع خبر وصفة جهنمية هترجع العجوزة صبية!!.. الليمون والنشا سيجعلك بنت 16سنة مهما كان عمرك فوق ال 40 سنة.. مستحيل يبان عليكي سن من النهارده!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد وصفة الليمون والنشا من الحلول الطبيعية الفعالة التي يمكن استخدامها لتحسين صحة البشرة وتجديدها، حيث يجمع هذا الخليط بين فوائد الليمون الغني بفيتامين C والمعروف بخصائصه المضيئة والمقشرة للبشرة، وبين النشا الذي يعمل على ترطيب البشرة وتهدئتها، ومن خلال تحضير واستخدام هذه الوصفة بانتظام، يمكن الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من العيوب، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير الوصفة، كيفية استخدامها، وأهم فوائدها لبشرة صحية ومشعة.

وصفة الليمون والنشا لتجديد البشرة

وصفة الليمون والنشا لتجديد البشرة تعتبر مزيجًا طبيعيًا مثاليًا للتقشير، التفتيح، وترطيب البشرة، مما يساعد على الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة خالية من العيوب، إليك طريقة التحضير:

المكونات

1 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

خطوات التحضير

يتم مزج نشا الذرة مع الماء في وعاء صغير.

يُسخن الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يصبح كثيفًا.

بعد أن يبرد الخليط قليلًا، يُضاف عصير الليمون ويخلط جيدًا.

طريقة الاستخدام

يُنظف الوجه جيدًا باستخدام غسول مناسب.

يُوضع الخليط على البشرة باستخدام أطراف الأصابع أو فرشاة نظيفة.

يُترك الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

يتم فركه بلطف لإزالته ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

فوائد وصفة الليمون والنشا