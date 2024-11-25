نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس بريس: محمد صلاح محبط من تأخر ليفربول في تجديد عقده.. ولكنه يريد الاستمرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث جيمس بريس صحفي مجلة "ليفربول إيكو" عن مستقبل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الفترة المقبلة وحالة الجدل الحادثة في الساعات الماضية بشأنه.

وقال بريس في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "صلاح محبط بالطبع من تأخر نادي ليفربول في تجديد عقده، ولكنه يريد الاستمرار في النادي".

وتابع: "إذا اردت البحث عن بديل لمحمد صلاح لن تجد أي لاعب نهائيا، والنادي لم يقم بهذه الخطوة من الأساس".

وأتم: "جماهير ليفربول لن تتقبل فكرة رحيل صلاح من الأساس هذا الموسم ويريدون استمراره لسنوات عديدة، وهو قادر على ذلك جيدا"