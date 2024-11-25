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حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 26-11-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:38 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: تتعثر الظروف فيكون المزاج متراجعاً ويتسبب ببعض الالتباس على الصعيد المادي، تناقش أوضاعاً بانفعال وتحتار بين واجباتك العائلية وظروفك المهنية.

عاطفياً: تكون بداية هذا اليوم إيجابية لأن سماءك صافية والأجواء تسهّل تلطيف اللقاءات وتقريب المسافات.

صحياً: إن لتعبك النفسي أثراً هائلاً على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كلياً.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: تعيش يوماً مزدهرا على الصعيد الاجتماعي، مليئاً بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة فتترك، أينما حللت، انطباعاً هائلاً وتلفت الأنظار.

عاطفياً: كن ديبلوماسياً جداً ولا توجّه ملاحظة اوانتقاداً مهما ضاق بك ذرعك، رفّه عن نفسك بطريقة لا تسيء الى العلاقة او تؤذي كرامة الحبيب.

صحياً: قد تظهر عوارض الحساسية أو أمراض لا علاج أو دواء لها، لكنها كما تظهر بصورة مفاجئة ستختفي كذلك، فلا تقلق.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً : تتبادل زيارات العمل تأسيساً لمرحلة جديدة، وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك المستقبلية

عاطفياً: لا تشرّع بابك أمام التدخلات التي يمكن أن تزيد الأمور تعقيداً بينك وبين الشريك، وهذا انذار للمستقبل.

صحياً: لا تهمل صحتك أكثر من اللازم، وقم بما عليك القيام به للبقاء سليماً معافى وتستعيد قوتك المعنوية وتعود إلى حياتك اليومية المعتادة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: لا تقحم نفسك في شؤون الآخرين، فذلك يسبب لك بعض الخلافات مع الزملاء. حاول ان توظّف طاقاتك في الإتجاه الصحيح وتحالف مع وجوه جديدة وقادرة وابتعد عن المتزلفين والمشاكسين.

عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره.

صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن الأخطار كبيرة .

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: تكثر الطموحات وتنمو، وما يساعدك على اجتياز هذا اليوم الذي يشكل محطة انتقالية هو قدرتك على التحليل الصائب.

عاطفياً: الاستقرار العاطفي مهدَّد بشكل كبير، والعلاقة بالشريك على شفير الهاوية، لكن سرعان ما يطمئن بالك وتسنح لك الفرصة بتصحيح خطأ أو تكرار محاولة فشلت مؤخراً .

صحيا: بفضل الطاقة التي تتحلى بها تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة فضلى.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: أنت الوحيد من عيه اتخاذ القرارات المناسبة الخيارات التي تجدها ضرورية لتلافي المشاكل في العمل.

عاطفياً: المصادفة تؤدي دوراً كبيراُ في اختيار الشريك المناسب، ولن يخيب أملك على هذا الصعيد .

صحياً: تجنّب تناول الطعام في أوقات متأخرة فهذا يضرك كثيراً.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: حاول ان تبلغ اهدافك عن طريق التفاهم والتفاوض والتسوية، وإذا لزم الامر تعاون مع الآخرين لأن التعاون يوصلك الى شاطئ الامان.

عاطفياً: ابتعد عن الاجواء الشائكة، فقد تخيّبك الأحداث التي تحمل توتراً وخلافاً في المجال العاطفي كما العائلي.

صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى الأدوية والمنشطات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: حاول أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.

صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولاً على العمل، فكل شيء على خير ما يرام..

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: الطموح الكبير يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يولد منافسة شديدة بينك وبين أحج الزملاء لتقديم الأفضل.

عاطفياً: خلاف بسيط وعابر مع الشريك يولّد بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن حله يتم بعد تدخل العائلة.

صحياً: حصّن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديدة وحاول أن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة..

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع يسعى الى أن تنال حقك، وهذا يشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.

عاطفياً: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك تبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحياً: خذ الأمور بخفة ومرح حتى تبقى دائماً متفائلاً وتبعد عنك شبح الهموم والتفكير المستمر.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: يطالك بعض الظلم غير المبرّر، لكن التركيز ضروري لتمرير المرحلة التي تشهد تحقيق الطموحات والتخلص من عبء الضغوط.

عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.

صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.

عاطفياً: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما والخروج بنتائج ترضي الطرفين.

صحياً: : لا تنظر إلى الوراء، ولا تستمع إلى من يحاولون أن يثنوا من عزيمتك، بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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