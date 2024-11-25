حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 26-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:38 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: تتعثر الظروف فيكون المزاج متراجعاً ويتسبب ببعض الالتباس على الصعيد المادي، تناقش أوضاعاً بانفعال وتحتار بين واجباتك العائلية وظروفك المهنية.

عاطفياً: تكون بداية هذا اليوم إيجابية لأن سماءك صافية والأجواء تسهّل تلطيف اللقاءات وتقريب المسافات.

صحياً: إن لتعبك النفسي أثراً هائلاً على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كلياً.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: تعيش يوماً مزدهرا على الصعيد الاجتماعي، مليئاً بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة فتترك، أينما حللت، انطباعاً هائلاً وتلفت الأنظار.

عاطفياً: كن ديبلوماسياً جداً ولا توجّه ملاحظة اوانتقاداً مهما ضاق بك ذرعك، رفّه عن نفسك بطريقة لا تسيء الى العلاقة او تؤذي كرامة الحبيب.

صحياً: قد تظهر عوارض الحساسية أو أمراض لا علاج أو دواء لها، لكنها كما تظهر بصورة مفاجئة ستختفي كذلك، فلا تقلق.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً : تتبادل زيارات العمل تأسيساً لمرحلة جديدة، وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك المستقبلية

عاطفياً: لا تشرّع بابك أمام التدخلات التي يمكن أن تزيد الأمور تعقيداً بينك وبين الشريك، وهذا انذار للمستقبل.

صحياً: لا تهمل صحتك أكثر من اللازم، وقم بما عليك القيام به للبقاء سليماً معافى وتستعيد قوتك المعنوية وتعود إلى حياتك اليومية المعتادة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: لا تقحم نفسك في شؤون الآخرين، فذلك يسبب لك بعض الخلافات مع الزملاء. حاول ان توظّف طاقاتك في الإتجاه الصحيح وتحالف مع وجوه جديدة وقادرة وابتعد عن المتزلفين والمشاكسين.

عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره.

صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن الأخطار كبيرة .

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: تكثر الطموحات وتنمو، وما يساعدك على اجتياز هذا اليوم الذي يشكل محطة انتقالية هو قدرتك على التحليل الصائب.

عاطفياً: الاستقرار العاطفي مهدَّد بشكل كبير، والعلاقة بالشريك على شفير الهاوية، لكن سرعان ما يطمئن بالك وتسنح لك الفرصة بتصحيح خطأ أو تكرار محاولة فشلت مؤخراً .

صحيا: بفضل الطاقة التي تتحلى بها تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة فضلى.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: أنت الوحيد من عيه اتخاذ القرارات المناسبة الخيارات التي تجدها ضرورية لتلافي المشاكل في العمل.

عاطفياً: المصادفة تؤدي دوراً كبيراُ في اختيار الشريك المناسب، ولن يخيب أملك على هذا الصعيد .

صحياً: تجنّب تناول الطعام في أوقات متأخرة فهذا يضرك كثيراً.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: حاول ان تبلغ اهدافك عن طريق التفاهم والتفاوض والتسوية، وإذا لزم الامر تعاون مع الآخرين لأن التعاون يوصلك الى شاطئ الامان.

عاطفياً: ابتعد عن الاجواء الشائكة، فقد تخيّبك الأحداث التي تحمل توتراً وخلافاً في المجال العاطفي كما العائلي.

صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى الأدوية والمنشطات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: حاول أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.

صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولاً على العمل، فكل شيء على خير ما يرام..

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: الطموح الكبير يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يولد منافسة شديدة بينك وبين أحج الزملاء لتقديم الأفضل.

عاطفياً: خلاف بسيط وعابر مع الشريك يولّد بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن حله يتم بعد تدخل العائلة.

صحياً: حصّن نفسك ضد الحساسية العاطفية الشديدة وحاول أن تكتسب المزيد من الصلابة لتواجه أمور الحياة..

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع يسعى الى أن تنال حقك، وهذا يشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.

عاطفياً: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك تبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحياً: خذ الأمور بخفة ومرح حتى تبقى دائماً متفائلاً وتبعد عنك شبح الهموم والتفكير المستمر.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: يطالك بعض الظلم غير المبرّر، لكن التركيز ضروري لتمرير المرحلة التي تشهد تحقيق الطموحات والتخلص من عبء الضغوط.

عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.

صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-11-2024

مهنياً: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.

عاطفياً: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما والخروج بنتائج ترضي الطرفين.

صحياً: : لا تنظر إلى الوراء، ولا تستمع إلى من يحاولون أن يثنوا من عزيمتك، بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات.