نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصابي الأهلي من المشاركة في مباراة ستاد أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق ستاد أبيدجان، مساء غدا الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

موقف مصابي الأهلي من المشاركة في مباراة أبيدجان

وقال الإعلامي رجائي رمزي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" عمر كمال عبد الواحد جاهز للمشاركة في مباراة أبيدجان، بعدما تعافى من الإصابة بنزلة برد، وشارك بشكل طبيعي في مران الأمس ".

وتابع:" مروان عطية تعرض لهبوط حاد وانخفاض في درجة الحرارة أمس، لدرجة أنه لم يستطع أن يعود إلى منزله؛ ولكن طبيب الفريق أعطاه حقنة ونام في غرفة الملابس، ثم عاد إلى بيته بعد تحسن حالته".

وأوضح:" كولر لن يغامر بمشاركة مروان عطية في مباراة أبيدجان بشكل أساسي، وقد يغيب عن المباراة".

وأتم:" بالنسبة للاعب الفلسطيني وسام أبو علي، فإنه لازال يواصل برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة وهناك احتمالية بعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية في منتصف ديسمبر، وسيتم تجهيزه لمباراة نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال ".