نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي ينتقد الاتحاد الأفريقي بسبب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي يعيش أفضل فتراته الفنية مع الريدز في الوقت الحالي.

ولم يترشح محمد صلاح ضمن قائمة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2024، والتي أعلن عنها كاف في الفترة الماضية.

تصريحات أسامة عرابي

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: محمد صلاح نجم فوق العادة وحالة استثنائية في الدوري الإنجليزي وأتمنى أن يستمر في فريق ليفربول لسنوات قادمة ومزيد من التألق.

وأضاف: من وجهة نظري أن استبعاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أمر غير منطقي ولا يمكن تصديقه.