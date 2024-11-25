نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب سبب التعادل ضد الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق، أن غياب وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز كان مؤثرًا فنيًا.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات أسامة عرابي

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن فريق الأهلي تأثر بغياب وسام أبو علي أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري وغيابه عن المباريات المقبلة خسارة فنية كبيرة للفريق.

وأضاف: الأهلي لم يوفر بديل جيد حتى الأن فى حالة غياب وسام أبو علي على الرغم من الاعتماد على كهربا في أخر مباراة وطاهر محمد في بعض الأوقات.

