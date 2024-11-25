حسين ياسر المحمدي: الخسارة واردة في كرة القدم.. ولكن علينا تصحيح المسار

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أحمد جودة - القاهرة -



علق حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام المصري البورسعيدي في الدوري.



وقال حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق في تصريحات لـبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "الخسارة واردة في كرة القدم، ولكن علينا تصحيح المسار".

وتابع: "يجب الاستعداد لبطولة الكونفدرالية وغلق ملف بطولة الدوري".

وواصل: "الإعداد النفسي للاعبين هو الأهم في الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة بلاك بولز".

وأضاف: "على جوميز أن يتمسك بأفكاره الفنية واستراتيجيته الخاصة ".

وشدد: "هوية اللعب الخاصة بنادي الزمالك لا يجب أن تتأثر، المنافس هو من يعاني حين يواجهك بفرض أسلوب لعبك عليه".



وأردف: "زيزو لاعب مؤثر في نادي الزمالك، وأفضل لاعب في مصر خلال أخر خمس سنوات، وعلى جوميز إيجاد الحلول وتوفير بديل لزيزو في حالة غيابه".

وأكمل: "الإمكانيات التي يملكها زيزو من الصعب أن تجدها في لاعب آخر".

واستطرد: "توفر اللاعبين المهاريين في الزمالك أمر مميز مثل عبدالله السعيد وناصر ماهر".

واختتم: "عبدالله السعيد يملك طريقة لعب مختلفة، ووجوده في وسط الملعب يمنح الزمالك الاستحواذ".