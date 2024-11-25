نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري الإيطالي امبولي ضد اودينيزي 7:30. فينيسا ضد ليتشي 9:45. القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي التردد: 12322 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/4. معدل الترميز: 27500