نور النبوي عن تامر مرتضى وطارق الجنايني: "ليهم جزء كبير من نجاحي"

القاهرة - محمد ابراهيم -



نشر نور النبوي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة تجمعه بتامر مرتضى وطارق الجنايني.



وقال:"اتنين غاليين جدًا على قلبي وليهم جزء كبير من نجاحي أستاذ تامر مرتضى منتج مسلسل راجعين يا هوى وامبراطورية ميم و6 شهور، وأستاذ طارق الجانيني منتج فيلم الحريفة 1 و2 بحبكم جدًا ".



أحداث مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي

يخوض نور النبوي البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل "6 شهور"، حيث يتناول المسلسل قضايا إجتماعية مهمة بقالب درامي مشوق، ويناقش به فكرة معاناة الشباب في مجال الـ real estate بعد التخرج، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.





تفاصيل مسلسل 6 شهور





يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم، المسلسل تحت إشراف فريق تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.

تفاصيل فيلم "الحريفة 2"



فيلم "الحريفة 2 " تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.



أحداث الجزء الأول من الحريفة

وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.