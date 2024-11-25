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أحمد جودة - القاهرة - علقت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين، على التألق الذي ظهر به النجم المصري محمد صلاح في مباراة الأمس، سيلعب دورًا بارزًا في إطار مفاوضاته مع مسؤولي النادي بشأن مستقبله.

إيكو: محمد صلاح سيكون اعظم لاعب في تاريخ ليفربول

وتأخر ليفربول في النتيجة بهدفين لهدف، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفين، ليفوز الريدز بقيادة آرني سلوت وتعزز صدارته لجدول البطولة.

والجدير بالذكر أن صلاح يقترب من الدخول في الأشهر الاخيرة في مستقبله مع الفريق،حيث سينتهي عقده الحالي مع ليفربول في يونيو 2025.

وتحدث شبكة "ليفربول إيكو" على تألق صلاح خلال المباراة، مشيرة إلى أن هدفيه قد يكونا الأكثر تأثيرًا حتى الآن هذا الموسم.

وأضافت أنه بعد المستوى الذي ظهر به الفرعون المصري خلال الموسم بأكمله أدى لتعزيز موقفه على طاولة المفاوضات بشأن مستقبله، وتألقه ضد ساوثهامبتون دليلًا قاطعًا آخر على أن مالكي ليفربول يجب أن يفعلوا كل ما في وسعهم لضمان بقائه في صفوف الفريق الموسمين المقبلين.

وأردفت إلى أن تألق صلاح الملاحظ يعني أنه لا يزال هناك الكثير من الفصول التي سيكتبها أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق في تاريخ ليفربول.

