عاجل - رئيس الوزراء يشهد افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة (بث مباشر)

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة، اليوم الاثنين.

ومن أبرز القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية. بالإضافة إلى قطاعات، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية.