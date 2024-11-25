الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة «المسلماني»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 520 لسنة 2024، بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد محمد المسلماني، وذلك في العدد رقم 47 مكرر في 24 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة أربع سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني وعضوية كل من:

1- المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة.

2- خالد محمد إبراهيم محمد نوفل - ممثلاً لوزارة المالية.

3- المهندس وليد زكريا على أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4- أسامة كمال حلمى أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

5- ريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

6- هالة فاروق محمد حشيش - ممثلاً لنقابة الإعلاميين .

7- سامي عبد السلام سعدون - ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام

8- صفية مصطفى أمين يوسف - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.