البرهان نافيا الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية: ليس هناك تسوية مع أى جهة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - نفى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الحديث عن الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية السودانية، قائلا :"كلام غير صحيح، ليس هناك أي تسوية مع أي جهة سياسية"، مبيناً أن ما يشاع في هذا الخصوص عار من الصحة تماما، مضيفا: "باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم".

وقال البرهان في كلمته في مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين يمضون بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على التمرد، واستئصال ميليشيا الدعم السريع، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.

وأكد رئيس المجلس السيادي اهتمام الدولة السودانية بقضايا المرأة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الموارد في تنمية وتطوير المرأة في شرق السودان.

ووجه البرهان التحية، لنساء السودان في كل أنحاء البلاد، على وقوفهن بجانب القوات المسلحة السودانية، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه تنفيذ مخرجات مؤتمر المرأة حتى تجد حظها من التنفيذ.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر قضايا المرأة، بحضور ولاة الولايات الشرقية، وممثلون للسلك الدبلوماسي وقادة الأجهزة الرسمية بالدولة، وقطاعات المرأة بشرق السودان، وبتواجد إعلامي مكثف.