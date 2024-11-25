القاهرة - محمد ابراهيم - "لو رامي رقم 19 أنت مش على الخريطة".. رد ناري من زوجة رامي صبري على ويجز

ردت شيري عادل، زوجة المطرب رامي صبري، على هجوم المطرب ويجز الذي وجهه لزوجها عبر ستوري نشرها على إنستجرام، وأظهرت دعمها الكامل لرامي صبري من خلال إعادة نشر مقطع فيديو من إحدى لقاءاته التلفزيونية الأخيرة، حيث تحدث فيه عن الراب وعلّق على أداء ويجز، مشيرة إلى اعتزازها برأي زوجها.

منشور زوجة الفنان رامي صبري



وقالت شيري عادل من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام":

"ده جزء من الحلقة اللي رامي أتكلم فيها عن الراب، ومن هنا ورايح مش هسكت وهرد على أي حد يفكر يتكلم عنه تانى بأي، طريقة مش عجباني، أولًا رامي أتسأل سؤال فى برنامج ورد وعنده كل الصلاحية لأى رد أو إجابة على أي سؤال يعنى مفيش أي مانع يخلى رامى لما يتسأل سؤال مايجوابش".

وتابعت: "ثانيًا رامي صبري ده !!!!!!! يا حضرت فنان من أهم الفنانين في الوطن العربي ومن أهم الأصوات ده لو حضرتك مش معانا فى مجال المزيكا وبعدين والله يا ريت رامي عنده الوقت بتاع حضرتك الفاضي أوي بتاع 5 شهور فاضي يا ريت كنا نتمنى".

وأضافت:

" أما بقى موضوع رامي رقم كام ده هو الحقيقة مش شاغل بال رامي أوي بس لو حضرتك شايف إن رامي رقم 19 مع الأسف الشديد لازم أقول لحضرتك تبقي أنت مش موجود على الخريطة من الأساس".

وأنهت شيري عادل منشورها بـ: "أغنية واحدة من رامي صبري واحدة بس تعمل تاريخ لناس، محتاج تذاكر كويس وتعرف أنت بتتكلم عن مين! قبل ما تتكلم لأنك واضح أنك عندك شغل تاني غير المزيكا لأنك لو جوا الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام ده علشان الناس متضحكش عليك لأنك اتكلمت عن فنان بجد مش جاى يهزر، وأخيرًا لما تحب تعمل دعاية لأغنيتك الجديدة ابعد عن اسم رامى صبرى أنا عرفة أن اسمه ممكن يخلى الأغنية تريند، بس حاول الأغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها علّى نفسك".