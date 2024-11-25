اتحاد المؤرخين العرب يعقد مؤتمره السنوي 31 بعنوان "فلسطين عبر العصور"



القاهرة - محمد ابراهيم - يعقد اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة مؤتمره السنوي الحادي والثلاثون تحت عنوان "فلسطين عبر العصور"، وذلك يومي 27 و28 نوفمبر 2024.

المؤتمر ينعقد برئاسة أ.د. أحمد الشربيني رئيس الاتحاد، وبمشاركة واسعة من المؤرخين العرب.

محاور المؤتمر الرئيسية



يشمل المؤتمر خمسة محاور رئيسة تتناول مختلف جوانب تاريخ فلسطين:

فلسطين الموارد والسكان عبر العصور.

المعالم الأثرية والتاريخية لفلسطين.

الاستهداف الخارجي لفلسطين ومقاومته.

الحركة الصهيونية وفلسطين.

موقف العالم العربي والإسلامي من النشاط الصهيوني في فلسطين.

تفاعل المؤرخين مع موضوع المؤتمر



أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر تلقيها العديد من المقترحات والبحوث من مؤرخين عرب من مختلف الدول، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من جموع المؤرخين بهذا الحدث المهم.

الجلسات والمشاركين في المؤتمر



يشارك في المؤتمر 31 متحدثًا من مصر، المملكة العربية السعودية، الكويت، فلسطين، الجزائر، وسوريا. تغطي الأوراق البحثية المحاور المختلفة للمؤتمر عبر العصور التاريخية المتنوعة.

تكريم المؤرخين العرب وتوزيع الجوائز



على هامش المؤتمر، سيتم تكريم مجموعة من المؤرخين العرب الذين أسهموا في إثراء المعرفة التاريخية في العالم العربي، بالإضافة إلى توزيع جوائز أ.د. عبد الله النعيم على أربعة من الباحثين في مجال التاريخ والحضارة العربية.

مكان إقامة المؤتمر



يقام المؤتمر في مقر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة الجديدة، التجمع الأول، أمام سنترال التجمع الأول، خلف مدرسة جرين هايتس.