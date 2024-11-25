‏النيابة العامة تجري تفتيشا على 8 أقسام ومراكز شرطة بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة المرج، وبولاق الدكرور، وأول أسيوط، وأبشواي، وبني سويف، وسوهاج، وطنطا، والحامول، فانتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، فتحققوا من نظافتها وجاهزيتها، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمعوا إلى عدد من النزلاء بكل قسم ومركز حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.