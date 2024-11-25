نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تشدد على نواب الأحياء بتحسين مستوى النظافة ومنع الإشغالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لقاءا مع نواب رؤساء احياء إمبابة والمنيرة الغربية والهرم والوراق والعجوزة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور، وذلك لتكليفهم بمهام عملهم الجديدة للاستماع لهم وبحث متطلباتهم ومقترحاتهم وذلك بحضور ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش بالمحافظة.

وذلك عقب قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بإجراء حركة التنقلات والتغيرات لعدد من نواب رؤساء الأحياء.

وخلال اللقاء نقلت النائبة توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للنواب الجدد بسرعة التعرف على استراتيجيات العمل بمواقعهم الجديدة والانسجام مع الرؤساء والمرؤوسين لتحقيق النجاحات المطلوبة بالشارع وتحقيق تطلعات المواطنين.

وشددت هند عبد الحليم على النواب الجدد بالتعامل الجاد والحاسم مع عدد من الملفات الحيوية بالمحافظة علي رأسها الاهتمام بملفات منع التعديات علي أراضى املاك الدولة وإزالة مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة ورفع اشغالات المحال والمنشآت التجارية لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

كما تطرقت نائب المحافظ إلى أهمية حصر موارد الأحياء وتعظيمها وتدقيق المعلومات الخاصة بها للحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك وتوجيه كافة الجهود لرفع مستوى معيشة المواطنين وتكثيف العمل الميداني والإشراف الشخصي على الأعمال كل بنطاقه لتحقيق أقصى استفادة مؤكدا على أهمية تلك الملفات كمقياس لأداء كل منهم.

FB_IMG_1732458090690

FB_IMG_1732458098236

FB_IMG_1732458096371

FB_IMG_1732458094525