وزير الخارجية يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:38 صباحاً - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم 25 نوفمبر إلى روما للمشاركة في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى حوارات روما المتوسطية والذى يعد منبر رفيع المستوى تشارك فيه دول شمال وجنوب المتوسط لمناقشة التحديات المشتركة والأزمات المتعددة التى تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة المتوسط واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين.

يشارك الوزير عبد العاطى في عدد من فعاليات المنتدى حيث يستعرض الجهود المصرية لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويشارك في جلسة مخصصة لتناول موقف مصر تجاه عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما يبحث مع عدد من الوزراء والمسؤولين على هامش المنتدى سبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أيضاً أن يتوجه الوزير عبد العاطى إلى مدينة فيوجى الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع "G7" بدعوة من الرئاسة الإيطالية لتناول التطورات في الشرق الأوسط مع بعض الوزراء العرب.