نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تنفي منح تراخيص لشركات المراهنات وتحذر من التعامل معها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تمنح أي تراخيص لشركات المراهنات في مصر، مشددًا على أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن الوزارة تحظر بشكل صارم إشهار أو دعم أي شركة تمارس أنشطة المراهنات، وفقًا للقوانين واللوائح.

تحركات وزارة الرياضة ضد أنشطة المراهنات

إجراءات قانونية وأمنية: قامت الوزارة في أكتوبر الماضي بالتعاون مع الجهات المختصة، وأسفرت الجهود عن القبض على 25 شخصًا مرتبطين بإحدى شركات المراهنات. مخاطبة الوزارات المعنية: أرسلت الوزارة إخطارًا إلى وزارة الاتصالات لطلب حجب المواقع الإلكترونية الخاصة بالمراهنات.

لطلب حجب المواقع الإلكترونية الخاصة بالمراهنات. تم التواصل مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الإعلانات المتعلقة بهذه الشركات. حجب الإعلانات: خاطبت الوزارة الجهات المعنية لمنع أي إعلانات لشركات أجنبية تعمل في مجال المراهنات، خاصة تلك التي تعاقدت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

رد الوزارة على أزمة محمد زيدان

علق الدكتور الشاذلي على إعلان أحد شركات المراهنات عن وجود أنشطة لها في مصر من خلال النجم السابق محمد زيدان، مؤكدًا أن الشركة التي ذكرها ليس لها أي ترخيص للعمل في مصر.

وشدد على أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة ضد أي شركة يثبت تورطها في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

إجراءات مستقبلية لمكافحة المراهنات الإلكترونية