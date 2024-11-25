نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يزور مدرسة "فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" ويتفقد الورش والمعامل ويجري حوارا مع الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وتفقد الوزير الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

كما أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات فى المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب والطالبات من جانبهم على تطلعهم للعمل فى هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.