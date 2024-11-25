أخبار مصرية

وزير التعليم يزور مدرسة "فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" ويتفقد الورش والمعامل ويجري حوارا مع الطلاب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يزور مدرسة "فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" ويتفقد الورش والمعامل ويجري حوارا مع الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

5d22dfefc7.jpg

وتفقد الوزير الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

8fda128d92.jpg

كما أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات فى المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب والطالبات من جانبهم على تطلعهم للعمل فى هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

8c0518d335.jpg
8936fcacde.jpg
60e6696f25.jpg
577c806a21.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا