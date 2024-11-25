مجلس جامعة الأزهر يكرم فريق عباقرة المسالك بكلية الطب لفوزه (بالمركز الأول)...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - تأكيدًا على تميز أبناء جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ كرم مجلس جامعة الأزهر اليوم خلال اجتماعه الشهري برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، فريق قسم المسالك البولية بكلية الطب للبنين بالقاهرة بعد فوزهم بالكأس وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «عباقرة المسالك البولية» التي أقيمت على هامش المؤتمر العلمي السنوي ال (58) للجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية برئاسة الدكتور حسن أبو العينين، رئيس الجمعية في مدينة الغردقة خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووجه مجلس جامعة الأزهر الشكر للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد فاهم، رئيس قسم المسالك البولية؛ لجهودهم المخلصة التي أسهمت في تصدر فريق قسم المسالك بكلية الطب وتفوقهم على زملائهم من جميع كليات الطب بالجامعات المصرية مما يعزز مكانة قطاع الطب بجامعة الأزهر، جنبًا إلى جنبٍ مع قطاعات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون.

جدير بالذكر أن مسابقة (عباقرة المسالك البولية) كانت بمشاركة أقسام المسالك بكليات الطب بالجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية على مستوى الجمهورية، وشاركت جامعة الأزهر فيها بأربعة من المدرسين المساعدين هم:

-الدكتور عماد جودة.

-الدكتور محمد أنور.

-الدكتور محمود أبو النصر.

-الدكتور محمود شعبان.

وتمت المسابقة على عدة مراحل؛ تنافس خلالها فريق جامعة الأزهر مع زملائهم في كليات: طب القصر العيني وعين شمس، وتفوق فريق عباقرة الأزهر فصعد للتصفيات قبل النهائية، وتم مواجهة فريق عباقرة جامعة الزقازيق وبفضل الله تفوق فريق جامعة الأزهر فصعد للنهائي، وكانت المواجهة النهائية مع فريق جامعة بني سويف، وحقق فريق الجامعة الفوز بكأس المسابقة والحصول على (المركز الأول).

وكان أداء فريق جامعة الأزهر مشرفًا؛ حيث قاموا بتمثيل عَكَسَ قيمة جامعة الأزهر، وأنها قبلة للعلوم ومنارة للعلماء في جميع المجالات العلمية "العربية والشرعية والطبية" مما يعكس عراقة تاريخ الأزهر الشريف على مدار أكثر من ألف عام، وهذا الإنجاز يؤكد أن أبناء جامعة الأزهر قادرون على المنافسة والتفوق وسط زملائهم في جميع المحافل العلمية، إضافة إلى ذلك فإن هذا الفوز يعزز مكانة التعليم الطبي في الجامعة.

جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كما كانت سباقة أيضًا في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد.