وزارة السياحة والآثار تواصل متابعتها الحثيثة لتطورات حادث غرق أحد يخوت السفاري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية والدفع بلجان متخصصة لمتابعة تطورات الموقف عن كثب واتخاذ ما يلزم في أسرع وقت بالتنسيق مع الجهات المعنية

* وتُجرى حالياً عمليات الإنقاذ لمن تم العثور عليهم والتأكد من نقلهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم

* تم الوصول لمكان غرق اليخت ... وتُجرى حالياً عمليات الإنقاذ والتأكد من تلقى من تم العثور عليهم للرعاية الطبية اللازمة

استمراراً للمتابعة المستمرة والحثيثة التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار منذ فجر اليوم فور وقوع حادث غرق أحد يخوت السفاري بجنوب مرسى علم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى، وفي ضوء توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قامت الوزارة على الفور بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية لمتابعة تطورات الموقف أولاً بأول عن كثب واتخاذ ما يلزم في أسرع وقت.

كما قامت الوزارة، أيضاً، بتشكيل غرفة عمليات أخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر، بجانب دفع لجنة متخصصة من مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة التطورات وتقديم الدعم الكامل والمساعدات والخدمات اللوجيستية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد تم الوصول لمكان غرق اليخت في منطقة الغدير بوادي الجمال بمرسى علم، وتُجرى حالياً عمليات الإنقاذ لمن تم العثور عليهم والتأكد من نقلهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم.

وتواصل وزارة السياحة والآثار متابعتها عن كثب لعمليات البحث والإنقاذ المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرصها البالغ على سلامة الجميع، مؤكدة على تقديرها البالغ لجهود جميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ من كافة الجهات المعنية.