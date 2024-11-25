رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - عقب انتهاء فعاليات افتتاح الملتقى الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة كبار الشخصيات المُشاركين، لافتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة.

وخلال تجوله بأجنحة المعرض، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة للتعرف على أبرز الابتكارات والمشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والمجالات، باعتباره يمثل منصة صناعية واقتصادية رائدة تُسهم في تعزيز التعاون وتطوير قطاع الصناعة في الدولة، كما أن المعرض يعزز فرص التعاون بين الشركات، ويوفر فرصًا عديدة لعقد شراكات استراتيجية مع تلك الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من مؤسسات صناعية، وشركات من مختلف القطاعات الصناعية (محلية وأجنبية)، وكذا جهات حكومية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتضمن المعرض قطاعات صناعية مختلفة، ويسهم هذا التواجد في توفير بيئة داعمة للاستثمار، والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعة.

ويضم المعرض جناح وزارة الصناعة بمشاركة الوزرات المعنية، وتضم النقل (السكة الحديد / الأنفاق)، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ⁠هيئة قناة السويس؛ وذلك لعرض قطع الغيار الصغيرة والمتوسطة الأكثر استيرادا؛ لبحث إمكانية تصنيعها محليا، من خلال الشركات المصرية بنفس الجودة وتخفيض التكلفة والعملة الأجنبية.

كما يتضمن المعرض قطاعات متنوعة معنية بالتنمية المستدامة، والتعليم الفني، والصناعات المختلفة، وتشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، إلى جانب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أجنحة المعرض، وكذا قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يشمل عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في هذا المجال.

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء في المعرض تفقد جناح وزارة الصناعة، الذي تضمن إقامة "معرض سلبي" يشمل عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أكد الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا المعرض السلبي يستهدف عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج، بمشاركة المصنعين والموردين المحليين، بغرض التعاون بينهم لكي يتم إنتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن المعرض يضم كذلك قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية؛ حتى يتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعرض، حيث عرض الدكتور/ عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بالوزارة، الأنشطة التي يضمها الجناح، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المدارس الفنية والتكنولوجية لسد احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذه المدارس تغطي العديد من المحافظات، وهناك خطة بالوزارة لاستكمال باقي المحافظات خلال العام المقبل.

وفي أثناء اطلاعه على ما تعرضه الوزارة بالجناح، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم بشكل عاجل دراسة ربط جميع المدارس الفنية بالقطاع الخاص، والتنسيق بينهما فيما يخص احتياجات سوق العمل، بحيث يتم إقامة شراكات في هذا الشأن وإدارتها من جانب هذا القطاع، من خلال خطة مدروسة تعدها الوزارة لهذه المدارس، التي يصل عددها حاليا إلى 1900 مدرسة، وكذا المدارس التكنولوجية التي يبلغ عددها حاليا 82 مدرسة في 22 محافظة.

وخلال تواجده بجناح الوزارة، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من طلاب المدارس الفنية، حول طبيعة المناهج الدراسية التي يتلقونها أثناء دراستهم، ومدى قدرتهم على استيعابها والاستفادة منها في الالتحاق بسوق العمل، كما استمع رئيس الوزراء إلى تجارب عدد من طلاب المدارس التكنولوجية، وما ينفذونه من مشروعات ذات طبيعة تطبيقية تهدف إلى توليد أفكار حول تطبيقات ذات احتياج في سوق العمل.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي قدم فيه اللواء/ أحمد العزازي، رئيس الهيئة، شرحا أمام رئيس الوزراء حول محتويات الجناح، وما يتضمنه من نماذج لمختلف منتجات الهيئة من المعدات وغيرها والتي يتم تصنيعها بنسبة كبيرة من المكون المحلي، كما تم تسليط الضوء على منتجات مصنع المراوح والتهوية الذي تم إقامته بالشراكة مع الهيئة في ورش المهندسين الرئيسية للإنتاج رقم1 لتصميم وتصنيع المراوح الصناعية وأنظمة التهوية؛ لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمشروعات القومية، والحد من الاستيراد، وتوفير العملة، كما تعرف رئيس الوزراء على منتجات مصنع اللوحات الكهربائية المصنعة محليا، بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة.

وتفقد رئيس الوزراء جناح شركة السويدي للمنتجات الكهربائية، حيث قدم المهندس/ محمد السويدي، شرحا حول النماذج المعروضة لما يتم إنتاجه بالشركة، وخاصة الأنظمة واللوحات الكهربائية، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الذكية، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تغطية احتياجات السوق المحلية.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه جناح الشركة المصرية للمحولات الكهربائية "تك ترافو"، حيث عرض كل من المهندس مصطفى الفيومي، المدير الفني للشركة، والمهندس/ زكي عبد الفتاح، مدير البحوث والتطوير، نماذج معروضة بالجناح لمنتجات الشركة، مشيرين إلى أن الشركة نجحت في أن تكون نسبة المكون المحلي في منتجاتها 70%، كما تمكنت من تصنيع المحولات الكهربائية التي كان يتم استيرادها من الخارج، خاصة من الولايات المتحدة، وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع مسئولي الشركة أكد لهم خلاله أن الحكومة على استعداد لتقديم الدعم المطلوب لتسهيل إجراءات زيادة المكون المحلي في منتجات الشركة.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي جناح شركة مارسو للمعدات البحرية والتوريدات، حيث عرض المهندس/ محمد عبد العظيم، ما يضمه جناح الشركة من نماذج معدات لمنتجاتها التي توردها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كما تفقد رئيس الوزراء أحد اللانشات الذي تم تصنيعه بالكامل محليا، وهو ما أشاد به، وخاصة أن مثل هذه الصناعات تسهم في تعميق الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولى جناح شركة Tui Teba united ، وتفقد بعض نماذج لمنتجاتها المعروضة، وتوقف الدكتور عند جناح شركة حديد العاشر، واستمع من مسئولي الشركة حول حجم إنتاجها وصادراتها، وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي لمسئولي الشركة دعم الحكومة لمختلف الشركات لزيادة إنتاجها وصادراتها.

وزار رئيس مجلس الوزراء جناح " مبادرة ابدأ"، حيث قدم المهندس/ مينا ماهر، مدير مشروعات شركة ابدأ لتنمية المشروعات، شرحا حول منتجات الشركة، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي منتجات مصنع "أريا" للحلول الذكية والروبوت المشارك في المبادرة، كما زار جناح شركة " جيزة" لتصنيع المنسوجات، حيث أدار رئيس الوزراء حوارا حول طبيعة المنتجات وحجم إنتاجها وصادراتها، وتأكيده على تقديم أي دعم مطلوب في هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك تم تفقد جناح شركة "يونيفرسال" للتحول الرقمي، المتخصصة في تقديم الخدمات المميكنة.

كما تفقد مدبولى جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث قدم اللواء المهندس/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة، شرحا موجزا حول إنتاج مختلف أنواع الطلمبات في مركز التصنيع الرقمي، وما يتم إنتاجه في مصنع حلوان فيما يخص مواسير البولي إثيلين لمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، كما تم تفقد جناح شركة نوفا للتنمية الصناعية المتخصصة في تصنيع معدات ومنتجات محطات معالجة المياه، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي ختام جولته بمختلف أجنحة المعرض، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم والتسهيلات الممكنة لشركات القطاع الخاص؛ من أجل زيادة إنتاجها وصادراتها؛ لسد احتياجات السوق المحلية، وتعميق الصناعة.