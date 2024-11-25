الرئيس السيسي يوجه البنك المركزي المصري باستمرار توفير مستلزمات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، باستمرار قيام البنك المركزي المصري المصري والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري المصري، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما أطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.