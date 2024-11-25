انت الأن تتابع خبر مفاجأة 2025: تعرف على أسعار تذاكر مترو الرياض وتفاصيل الحجز الإلكتروني ومواعيد التشغيل ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تعكس رؤية السعودية المستقبلية لتحسين بنية النقل العام، من المتوقع أن يحدث مترو الرياض تحولا كبيرا في كيفية تنقل سكان العاصمة. مع قرب بدء التشغيل الرسمي في 27 نوفمبر 2024، يعد هذا المشروع من أضخم المشاريع في المملكة، وهو يمثل جزءا من جهود المملكة لتقليل الازدحام المروري وتوفير وسائل نقل أكثر استدامة وفعالية.

في هذا المقال سنتعرف على تفاصيل أسعار التذاكر

كيفية حجزها إلكترونيا، وكذلك موعد بدء التشغيل وما ينتظر الرياض من فوائد كبيرة بفضل هذا المشروع الحيوي.

أسعار تذاكر مترو الرياض 2025

من المتوقع أن تكون أسعار تذاكر مترو الرياض لعام 2025 مخفضة، خاصة في البداية، وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الركاب وتعزيز استخدام وسائل النقل العام.

وفقًا للمصادر الرسمية، إليكم الأسعار الأولية التي سيتم تطبيقها:

التذكرة الأسبوعية: 40 ريال سعودي

التذكرة الشهرية: 140 ريال سعودي

تعد هذه الأسعار من بين الأكثر تنافسية في منطقة الخليج

وهي تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام المترو كبديل فعّال للسيارات الخاصة، ما سيسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين البيئة الحضرية في الرياض.

كيفية حجز تذاكر مترو الرياض إلكترونيًا

من أبرز المزايا التي يقدمها مترو الرياض هي إمكانية حجز التذاكر بشكل إلكتروني، ما يوفر على الركاب عناء الوقوف في طوابير. هناك عدة طرق لحجز التذاكر عبر الإنترنت،

وتشمل:

بطاقة "درب": هي بطاقة ذكية مخصصة للركاب، يمكن شحنها واستخدامها للتنقل داخل المترو. يُمكن الحصول على البطاقة عبر الإنترنت أو من المحطات.

تطبيق حافلات الرياض: هو تطبيق مخصص للنقل العام في الرياض، يتيح للركاب معرفة مواعيد الرحلات وحجز التذاكر بشكل مباشر.

تقنية NFC: تتيح هذه التقنية للركاب دفع قيمة التذكرة باستخدام هواتفهم الذكية أو بطاقات الائتمان أو مدى، مما يسهل عملية الدفع بشكل كبير ويوفر الوقت.

منصة الحجز الإلكترونية: توفر الهيئة الملكية بالرياض منصة متكاملة لحجز التذاكر عبر الإنترنت، مع إمكانية شحن البطاقة ودفع التكاليف بسهولة.

موعد تشغيل مترو الرياض الجديد

سيتم تشغيل مترو الرياض رسميًا في 27 نوفمبر 2024، ولكن سيبدأ التشغيل بشكل جزئي في البداية مع افتتاح ثلاثة مسارات رئيسية. وفي منتصف ديسمبر 2024، سيتم إضافة ثلاثة مسارات أخرى ليصبح إجمالي المسارات في المترو ستة مسارات رئيسية.

تشمل المسارات التي سيتم تشغيلها:

المسار الأحمر

المسار الأزرق

المسار الأصفر

المسار البرتقالي

المسار البنفسجي

المسار الأخضر

جميع المحطات ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة

بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية المتطورة والشاشات التفاعلية، إضافة إلى وجود الإنترنت المجاني في المحطات وعلى متن القطارات. كما ستكون جميع العربات مكيفة لضمان راحة الركاب أثناء رحلاتهم.

فوائد تشغيل مترو الرياض

من المتوقع أن يحقق مترو الرياض العديد من الفوائد التي ستنعكس بشكل إيجابي على حياة سكان العاصمة، بما في ذلك: