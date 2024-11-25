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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يبحث مع دراجون أويل الإماراتية خطتها لحفر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - دوت الخليج_ التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وأوضح بدوي أنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة وخطتها لحفر الابار وزيادة معدلات الانتاج في مناطق عملها بخليج السويس باستخدام أحدث التكنولوجيات التي تمتلكها الشركة، مشيدًا بالشراكة الناجحة بين شركة جابكو وشركة دراجون أويل والتي أثمرت عن تحقيق قصص نجاح أدت إلى تغيير الخريطة الاستثمارية وإعادة إطلاق إمكانيات تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأكد دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ الجاذب لزيادة ضخ الاستثمارات والتوصل لاتفاقيات تحقق مصالح كافة الأطراف .
ومن جانبه، أكد المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية، أن أعمال الشركة في مصر جيدة، وأن الشركة لديها تطلعات كبيرة للتوسع فى أنشطتها خلال الفترة القادمة بمصر، خاصة بمنطقة خليج السويس.
ولفت الجروان إلى أن دراجوان لديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة فى مجال تنمية الحقول المُتقادمة وزيادة معدلات الإنتاج منها ، وهناك فرص استثمارية جيدة في هذا المجال بمنطقة خليج السويس .
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ووقعت أن وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخراً خلال مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول “أديبك ٢٠٢٤” ، مذكرة تفاهم مع دراجون اويل للتعاون في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إدارة الخزانات البترولية بمناطق عمل الشركة بخليج السويس بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج البترولي والاستدامة .
جاء الاجتماع بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونائبه للاستكشاف والمشرف على نيابة الاتفاقيات الجيولوجي محمد محى، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
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