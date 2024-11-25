نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: قلق في الزمالك بسبب الونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، كان في تفكير كبير داخل الجهاز الفني للزمالك بضم محمود حمدي الونش في قائمة مباراة بلاك بولز الموزمبيقي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" البعض قال ممكن يشارك كبديل ليبدأ في استعادة فورمته الفنية والبعض طالب تأجيل نزوله الملعب لما بعد مشاركته في مباراة ودية".





واختتم: "جوميز سيتابع الونش غدًا في التدريبات وسيتخد قراره النهائي والأقرب عدم المجازفة بيه".