نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم العالمية مباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي والتي يتنافس فيها العديد من الأندية لحصد اللقب الأعرق على مستوى القارة العجوز.

تشهد النسخة الجديدة مشاركة 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أقيمت قرعة مرحلة الدوري يوم الخميس 29 أغسطس 2024 وبدأت المباريات في 17 سبتمبر 2024 على أن تنتهي مرحلة الدوري يوم 29 يناير 2025.

تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 11 فبراير في 2025 على أن يكون نهائي البطولة يوم السبت 31 مايو 2025.

يتم نقل مباريات الدوري دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة التشامبيونز ليج في الموسم الحالي.

أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم