نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمودة: الشناوى ضرب مدافع الاتحاد والحكم تغاضى عن طرده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، إن محمد الشناوي حارس الأهلي اعتدى بالضرب على محمود شبانة مدافع الاتحاد السكندري في لقاء الجولة الثالثة من الدوري.

حمودة: الشناوي كان يستحق الطرد أمام الاتحاد

أضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور: "الحكم تغاضي عن طرد محمد الشناوي بعد ضربه لمحمود شبانة والاتحاد كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللعبة".

وواصل: "عرقلة حسين الشحات لاعب الأهلي خارج المنطقة والمارد الأحمر لا يستحق فيها ركلة جزاء".

واختتم حمودة حديثه: "الاتحاد السكندري كان يستحق ركلة جزاء في لمسة يد واضحة على يحيى عطية الله لاعب الأهلي".