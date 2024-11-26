الرياضة

حمودة: الشناوى ضرب مدافع الاتحاد والحكم تغاضى عن طرده

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، إن محمد الشناوي حارس اعتدى بالضرب على محمود شبانة مدافع الاتحاد السكندري في لقاء الجولة الثالثة من الدوري.

حمودة: الشناوي كان يستحق الطرد أمام الاتحاد

أضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور: "الحكم تغاضي عن طرد محمد الشناوي بعد ضربه لمحمود  شبانة والاتحاد كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللعبة".

وواصل: "عرقلة حسين الشحات لاعب الأهلي خارج المنطقة والمارد الأحمر لا يستحق فيها ركلة جزاء".

واختتم حمودة حديثه: "الاتحاد السكندري كان يستحق ركلة جزاء في لمسة يد واضحة على يحيى عطية الله لاعب الأهلي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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