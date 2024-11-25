نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود رغبة كبيرة من نادي بيراميدز، في التعاقد مع عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيراميدز يرغب في ضم عمرو السولية

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: «ممدوح عيد يرى إن عمرو السولية سيكون إضافة قوية لو تم التعاقد معاه».

وتابع الغندور: «بيراميدز لم يتحدث مع عمرو السولية حتى الآن، ولكن تم توصيل الفكرة له عن طريق أحد المقربين له ولبيراميدز».

وواصل: «وكما ذكرنا منذ أسبوعين أن النادي الأهلي فتح ملف التجديد مع كل اللاعبين التي تنتهي عقودهم باستثناء الثنائي بيرسي تاو وعمرو السولية».