نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار مباشرة في نهاريا جراء رشقة صاروخية ثقيلة... وسقوط جرحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر من ليل الإثنين أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية ثقيلة على مستوطنة نهاريا المجاورة لكريات شمونة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا جراء سقوط الصواريخ على نهاريا بعدما أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بسقوط جريحين.

وأشارت إلى تضرّر مبنى وعدد من السيارات.

وأعلن الجيش الاحتلال الاسرائيلي أنه رصد إطلاق 10 صواريخ سقط بعضها في نهاريا حيث اندلعت حرائق وأصيب مستوطن بجروح طفيفة وهناك أكثر من إصابة خطرة.

وتحدث الاعلام العبري عن أكثر من 5 مواقع سقطت فيها الصواريخ مخلفة أضرارًا في الممتلكات والمنازل.