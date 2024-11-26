العالم اليوم - أرتيتا: هذا ما يحتاجه أرسنال في مواجهة سبورتينغ لشبونة

انتم الان تتابعون خبر أرتيتا: هذا ما يحتاجه أرسنال في مواجهة سبورتينغ لشبونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وأخفق أرسنال في التسجيل أو الفوز في أخر أربع مباريات له خارج ملعبه في دوري الأبطال.

ويرى أرتيتا أن فوز سبورتينغ على مانشستر سيتي 4 -1 في وقت سابق من الشهر الجاري، يبرهن على أنه ينتمي لأندية النخبة.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "بكل تأكيد علينا أن نتحسن، أعتقد أننا قمنا بالخطوات الصحيحة بالنظر إلى السيطرة التي أظهرناها أمام إنتر ميلان، الفريق المهيمن في الدوري الإيطالي، والذي بلغ نهائي دوري الأبطال وكان يتوجب عليه الفوز باللقب، لكن في الحقيقة كان علينا الخروج بنتيجة إيجابية لكن لم نفعل".

وأضاف: "القيام بهذه الخطوات هو ما ينبغي علينا فعله لاحقا، والتحلي بالفاعلية في منطقة جزاء الخصم، والقيام بما هو لازم لحصد النقاط الثلاث".

وأثنى ارتيتا على فريق سبورتينغ قائلا "مسيرتهم مذهلة، هذا يدل على أن الأمر لا يتعلق بالكفاءة فقط بل بالإعداد والطموح، هو شيء يتعلق بطاقة الفريق التي يمتلكونها".

وختم بالقول "لدينا تحد هائل، القدوم إلى هنا وإظهار قدراتنا أمام هذه النوعية من المنافسين، أن نظهر بشكلنا المعهود ونحقق الفوز".