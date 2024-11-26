العالم اليوم - وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الإثنين، إلى احتمال تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الألمانية.

وأدلت بيربوك بتصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية قالت فيها إن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون".

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن".

لكنها أكدت أنها لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت بيربوك قد صرحت يوم الجمعة الماضي تعليقا على صدور مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بقولها إن "السؤال إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الدول الأعضاء تنفيذ مذكرات الاعتقال، بما في ذلك ألمانيا، التي تعتبر حليفة لإسرائيل.