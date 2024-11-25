مال وأعمال

روسيا تتوقع تصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب بالموسم الحالي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتوقع تصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب بالموسم الحالي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - سكاي نيوز _ من المتوقع أن تصدر روسيا ما بين 55 إلى 60 مليون طن من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي، وهو ما يمثل انخفاضا عن 72 مليون طن في الموسم الماضي.

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ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الإثنين عن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف قوله إن “إجمالي محصول الحبوب في موسكو سيصل إلى 130 مليون طن، بما في ذلك 83 مليون طن من القمح. هذه الكمية ستسمح لروسيا بتصدير ما بين 55 إلى 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم (الممتد من أول يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025)”.

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وأضاف باتروشيف، أن المزارعين الروس يواجهون ظروفا جوية صعبة هذا العام، بما في ذلك ضرر من الصقيع في الربيع في عدة مناطق، والجفاف في الصيف، والأمطار الغزيرة خلال موسم الحصاد.

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وأشار باتروشيف قائلاً: “بفضل القدرات التكنولوجية المتقدمة في قطاعنا الزراعي، نتوقع تحقيق حصاد جيد. وهذا سيلبي تماما احتياجات السوق المحلية وسيسهم في الحفاظ على قدرتنا العالية على التصدير سواء للمواد الخام أو المنتجات المعالجة”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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