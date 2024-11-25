وزير الخارجية: مصر الدولة الأكثر تضررا من التصعيد في البحر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:20 صباحاً - وكالات_ أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي بالكويت إن مزيد من العسكرة في البحر الأحمر يضر ضرراً بالغاً بالتجارة العالمية والاقتصاد المصري، خاصة أن هناك تراجعاً كبيراً في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد “غير المقبول” في البحر الأحمر.

وقال عبد العاطي إنه تحدث مع نظيره الكويتي عن الأوضاع “الكارثية” في البحر الأحمر والتصعيد الحالي، الذي يؤثر على حركة الملاحة الدولية، مشيراً إلى التراجع الكبير في عائدات قناة السويس نتيجة هذا التصعيد الذي وصفه “بغير المقبول”.

وتشن جماعة الحوثيين في اليمن هجمات على السفن التي تمر في البحر الأحمر، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، مما دفع شركات الشحن لتغيير مساراتها من أجل توصيل البضائع، ما أسفر عن فترات أطول وتكلفة أعلى للشحن، وازدحام بعض الموانئ في آسيا وأوروبا.