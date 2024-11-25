وزير البترول: ثقافة الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية جزء أصيل من منظومة عمل القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - ألقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كلمة خاصة عن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمؤسسة إيجبت أويل أند جاز حيث أكد أن ثقافة الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تعد جزء أصيل من منظومة عمل قطاع البترول المصرى وأن العمل جارى حالياً على تأصيلها فى كافة أوجه العمل البترولى.

وأشار إلى أنه حرص على تكليف وكيل أول للوزارة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بهدف التأكيد على أهمية وأولوية سلامة العاملين فى مواقع العمل البترولى المختلفة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأضاف بدوى أن هذه الثقافة تعد أهمية قصوى لجذب الاستثمارات حيث تبث رسالة تأكيد أن قطاع البترول المصرى يمتلك بيئة عمل واستثمار آمنة، موجهاً الشكر لمجهودات موظفي إدارات السلامة فى مختلف شركات القطاع على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة فى تعميق ثقافة السلامة بين العاملين، وأكد على دعمه الكامل لهم فى التدخل السريع لوقف أى ممارسات قد تسبب الضرر لسلامة العاملين والبيئة.