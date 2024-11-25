نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام ليالي السينما الكورية وسط حضور جماهيري غفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المركز الثقافي الكوري في مصر أمس فعاليات الدورة التاسعة لليالي السينما الكورية في سينما فوكس، سيتي سنتر ألماظة.

ووسط حضور جماهيري غفير تم عرض فيلم "الدكتور تشون والتعويذة المفقودة"، الذي تدور أحداثه حول معالج روحاني يُدعى الطبيب تشون، يدير قناة يوتيوب لطرد الأرواح الشريرة ويجوب مع مساعده جميع أنحاء البلاد لأداء عمله، إلى أن يقابل عميلة تطلب منه إنقاذ شقيقتها الصغرى، ليجد نفسه في مواجهة حقيقية مع كائن خارق للطبيعة.

وعقب العرض تم تنظيم لقاء مع مخرج الفيلم كيم سيونج شيك، تناول خلاله سر اختياره لهذه القصة والرسائل التي يحملها الفيلم والتحديات التي واجهته خلال تصويره.

وقُبيل مغادرة وفد صناع السينما الكورية لمصر، من المقرر غدا تنظيم ورشة عمل لشباب السينمائيين الصاعدين تحت إشراف المخرج الكوري يو جاسون بالإضافة إلى المنتجة الكورية د. هان سون هي.

ومن جانبه أعرب أوه سونج هو مدير المركز الثقافي عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته ليالي السينما الكورية مشيرا إلى أن عروض الأفلام توفر للجمهور المصري نافذة مهمة للتعرف على العادات والتقاليد والثقافة الكورية بشكل عام.

ودعا جمهور الفن السابع إلى متابعة عروض الأفلام الكورية التي ينظمها المركز بصفة أسبوعية في مقره بالدقي.